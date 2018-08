Paardenmeisje ben je voor het leven, ook bij Concours Hippique in Valkenswaard

Volleybal­sters Oranje in finale Super Series in Eindhoven

19:11 Het Nederlands vrouwenteam heeft bij het vierlandentoernooi Rabobank Super Series Volleybal zaterdag ongeslagen de finale bereikt. In de kruisfinale in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven werd Turkije met 3-0 geklopt. Zondag om 17.00 uur is Rusland daar de tegenstander in de finale.