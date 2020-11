Paars licht boven Eindhoven en rode ballonnen in de stad: laat Glow van zich horen?

Video Verlekkerd mijmeren bij hoogtepun­ten Glow - toen het lichtfesti­val wél door kon gaan

9 november Normaal verkeer ‘s avonds in de binnenstad van Eindhoven. Vreemd, want de tweede week van november moet je er eigenlijk over de koppen kunnen lopen, want: Glow. Maar een traditioneel lichtfestival - vorig jaar goed voor meer dan 770.000 bezoekers - zit er door corona niet in. We kunnen wél even terugblikken. Vier hoogtepunten op een rij.