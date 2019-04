Paastoernooi Eindhovense Bandy Club: ‘Veel aantrekkelijker dan gedacht’

EINDHOVEN - Bandy, een soort veldhockey op ijs, is een in ons land tamelijk onbekende sport. Op het Paastoernooi van EBC, afgelopen zaterdag, blijkt het echter razendsnel en erg aantrekkelijk te zijn.

Bandy is de voorloper van het veldhockey, doceert Twan Schellen, speler van de in 1970 opgerichte Eindhovense Bandy Club (EBC). ,,In de 17e eeuw werd het al in Engeland en in Nederland gespeeld. Op het strand en op ijs."

De sport kent twee vormen: Big Bandy en Rink Bandy. In ons land wordt alleen de laatste, kleine variant beoefend. ,,Met twee teams van vijf spelers en een keeper op een ijshockeypiste", vertelt EBC-secretaris Paul van Hoek. ,,Het grootste verschil met ijshockey is dat bij Bandy geen lichamelijk contact is toegestaan. Er wordt gespeeld met een hard kunsstof balletje, formaat tennisbal, niet met een puck. Door het minder fysieke wordt Bandy veel minder vaak onderbroken wegens overtredingen. Ook kennen wij geen offside en 'icings'."

‘Racen’

Tijdens het kijken van een wedstrijd blijkt Bandy een razendsnelle, zeer intensieve en aantrekkelijke sport te zijn. Waarbij spelers niet alleen verschrikkelijk goed kunnen schaatsen maar ook een grote stick-behendigheid hebben. ,,Je moet elke anderhalve, twee minuten wisselen, zo inspannend is het", aldus Schellen. ,,Het is de ene na de andere krachtsexplosie die veel conditie vereist."

Het spel golft in hoog tempo heen en weer. Alle spelers 'racen' van de ene kant naar de andere kant van het ijs. Dat de scheidsrechter nauwelijks hoeft in te grijpen komt het (kijk-)spel zeer ten goede.

Aantrekkelijk

Maar waarom is deze sport dan niet zo populair in ons land? ,,Omdat weinig mensen weten wat Bandy is, nog nooit een wedstrijd hebben gezien en dus ook niet weten hoe aantrekkelijk deze sport is", zeggen Van Hoek en Schellens. Veel Bandyspelers in Nederland hebben een veldhockeyachtergrond. ,,Tijdens het hockeyseizoen op het veld, in de winter op het ijs in plaats van in de zaal. Door hun hockeyachtergrond hebben ze vanzelf een goede sticktechniek."

Bij het volgen van een Bandy-wedstrijd blijkt het ontbreken van het fysieke van ijshockey geen afbreuk te doen aan de aantrekkelijkheid. ,,Waar ijshockey een vooral fysiek is, gaat het bij Bandy vooral om behendigheid en snelheid", stelt Twan Schellens.

Het EBC-Paastoernooi om het Grote Cocolade Ei werd gewonnen door het team van Nijmegen. Foto: Terwijl heel Nederland van de zon genoot, stonden de deelnemers aan het EBC-Paastoernooi op het ijs in de Eindhovense Kunstijsbaan.