Paccar ziet omzet en winst kelderen, DAF wint marktaandeel

Coronahoes­ter Eindhoven krijgt twee maanden voor bedreiging agenten

15:11 DEN BOSCH De politierechter heeft een Eindhovenaar twee maanden cel gegeven omdat hij agenten door hoesten en spugen had bedreigd met corona-besmetting. Hij moet de agenten smartengeld betalen omdat die nu twee weken in quarantaine moeten en in onzekerheid zitten over hun gezondheid