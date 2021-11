Padel speel je nu ook binnen in Eindhoven

EINDHOVEN - Het Padelhof in de Woenselse Egelstraat is de eerste plek in Eindhoven waar je de populaire sport padel binnen kunt beoefenen. Slechts drie weken zaten er tussen de sleuteloverdracht en het eerste potje padel.

,,Sinds vorige week woensdag zijn we open”, vertelt eigenaar Derk Noordhuis die zelf uit Amsterdam komt. ,,Daar zijn in tegenstelling tot Eindhoven al verschillende binnenlocaties, vandaar dat ik elders een plek zocht.” Uiteindelijk viel zijn oog op een voormalige betonfabriek aan de Egelstraat. Een speciale band met Eindhoven heeft hij niet. ,,Ik kende niemand hier. Ik heb gewoon door heel Nederland gezocht naar geschikte panden die te huur stonden.” Belangrijkste eis daarbij was de hoogte: minimaal 6,5 meter. Precies de afmetingen van het pand in de Woenselse wijk Kronehoef. Het was de ligging die uiteindelijk de doorslag gaf. ,,We zitten hier vlakbij de ring en het centrum.”

Quote Het leuke aan padel is dat je in vergelij­king met tennis al snel het gevoel hebt dat je het een beetje kunt eigenaar Derk Noordhuis

Noordhuis die hiervoor werkzaam was als freelance-consulent en ooit onderdeel uitmaakte van het Nederlandse roeiteam de dubbelvier, runt Padelhof samen met zijn Zweedse vriendin Caroline Georgsson. ,,Met haar heb ik ook voor het eerst padel gespeeld. Dat was tijdens de kerstvakantie bij haar ouders.” Ondanks dat ze dik verloren, was zijn interesse meteen gewekt.

Inmiddels kan hij al een aardig balletje slaan. ,,Het leuke aan padel is dat je in vergelijking met tennis al snel het gevoel hebt dat je het een beetje kunt. Het veld is kleiner en omdat je ook de glazen wanden kunt gebruiken draait het minder om kracht. In Zweden is het een grote sport, ook in Nederland wint padel aan populariteit.” Zo ontstond het idee voor een eigen veld. Binnen, zodat ze het hele jaar kunnen draaien.

Eindhoven had de primeur dankzij Hiddink

Buiten zijn er al ruim 100 locaties in Brabant, dat daarmee de padelprovincie is. Eindhoven had de Nederlandse primeur in 2002 dankzij voetbaltrainer Guus Hiddink, die in padel de ideale trainingsafsluiter zag en op PSV-complex De Herdgang een baan liet bouwen. Hij kende het uit Spanje, waar het na voetbal de meest beoefende sport is. Daar zit ook het Nederlandse bedrijf dat hun baan bouwde. In precies drie weken werd die aangelegd en verbouwde Noordhuis de rest van de ruimte. De laatste stap was 1600 kilo zand instrooien. Dit zorgt voor stabiliteit bij het spelen en beschermt de kunstgrasmat.

Quote Alles is zo gemaakt dat we het weer kunnen afbreken en opbouwen op een nieuwe locatie eigenaar Derk Noordhuis

Reden achter de bliksemverbouwing is dat ze maar een contract voor 2 jaar hebben. Daarna wordt het pand gesloopt om plaats te maken voor woningen. Dus zijn ze al voorbereid op een verhuizing. ,,Alles is zo gemaakt dat we het weer kunnen afbreken en opbouwen op een nieuwe locatie.”

Direct na de opening stromen de aanvragen binnen. ,,Vandaag is de baan al 10 uur verhuurd.” Wie een tijdslot reserveert via de website of telefoon, krijgt een code om binnen te komen en de muziekinstallatie te bedienen. Dat kan van 6 uur ’s ochtends tot middernacht. Zelfs die late uurtjes blijken populair. ,,Er kwam net nog een boeking binnen van half elf tot twaalf.”