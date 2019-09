Pakjeshuis van Radio JND verhuist naar de Markt Eindhoven

,,In Brabant wonen ruim tienduizend kinderen in armoede. In de stad Eindhoven bijvoorbeeld is dat één op de acht. Kinderen die eten van de voedselbank en die niet mee op schoolreisje kunnen. Juist deze kinderen verdienen het om tijdens de feestdagen extra in het zonnetje gezet te worden. Voor hen gaan wij speelgoed inzamelen”, zegt Jan Molenberg van Radio JND. ,,We doen het nu voor het vierde achtereenvolgende jaar. Het afgelopen jaar op het Stadhuisplein was zeer succesvol en die actie leverde twee vrachtwagens vol speelgoed op. Samen met de gemeente Eindhoven, die ook enthousiast was, hebben we besloten dit jaar op de Markt te gaan staan. Daar komen meer mensen voorbij en dat kan de actie nóg succesvoller maken.” Tijdens de radiouitzendingen komen verschillende artiesten langs en zijn er veel activiteiten voor kinderen.