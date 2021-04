Pakketbezorger UPS schrapt vijftig banen

EINDHOVEN - Pakketbezorger UPS schrapt volgens vakbonden CNV en FNV vijftig banen verspreid door Nederland. Het Amerikaanse bedrijf heeft een enorme distributiehub in Eindhoven. Niet bekend is of ook hier ontslagen vallen.

UPS schrapt het werk van vijftig medewerkers verspreid door het land, maar grotendeels van kantoorpersoneel in Amsterdam. Rondom de beperkte reorganisatie is gedoe. Vakbond CNV verwijt het Amerikaanse bedrijf niet in gesprek te willen gaan over een sociaal plan en dat het alleen wil onderhandelen met de ondernemingsraad. Dat is volgens CNV-onderhandelaar Robert Wonnink in strijd met de eigen CAO beroepsgoederenvervoer die in 2020 nog vernieuwd werd. Wonnink zocht daarom de publiciteit.

Quote Het personeel vreest dat het niet bij vijftig banen blijft. Robert Wonnink, Onderhandelaar vakbond CNV

Wonnink: ,,We kregen twee weken geleden signalen van onze leden bij UPS. Vervolgens hebben we een overleg ingepland maar UPS is niet voornemens in gesprek te gaan. Ze houden de boot af. Wel willen ze met de ondernemingsraad in gesprek en die heeft daartoe een extern adviseur ingehuurd. Ook die adviseert om in gesprek te gaan met de bonden maar de directie legt ook dat advies ter zijde.”

De vrees onder personeel is volgens Wonnink dat het de opmaat is naar meer ontslagen. ,,UPS heeft bevestigd dat het om vijftig banen en evenzoveel medewerkers gaat in ondersteunende functies. Maar of het er nou vijftig of tweehonderd zijn, in de CAO staat dat bij een reorganisatie van ten minste vijf werknemers we als vakbond moeten worden betrokken. En dat geldt zeker voor een miljardenbedrijf als UPS. We laten ons niet zomaar buitenspel zetten” , aldus Wonnink.

Opmerkelijk is dat volgens een woordvoerster van FNV die vakbond wèl al aan de onderhandelingstafel zit. ,,Wij zijn wel in gesprek. Wij hebben van UPS gehoord dat van de vijftig mensen van de salesafdelingen de helft kan blijven tot zij een andere functie hebben gevonden of met pensioen gaan. Van 25 mensen verwacht het bedrijf er een aantal binnen UPS te kunnen herplaatsen en voor wie dat niet geldt, wordt een individuele regeling getroffen”, aldus een FNV-woordvoerster.

UPS doet na navraag van deze krant alsnog een handreiking naar de bonden. ,,We beginnen het overleg met werknemersvertegenwoordigers en zullen ervoor zorgen dat het personeel volledig wordt geïnformeerd terwijl dit overleg voortduurt. We zullen nauw blijven samenwerken met de werknemersvertegenwoordigers om een schikkelijke overgang te garanderen", aldus een woordvoerder van UPS.