Pakketjes bezorgers en winkels bevoorraden moet ‘groener', maar hoe? Eindhoven studeert erop, met hulp van bedrijven

Park Hilaria keert terug in Eindhoven, zonder verplichte testen of vaccina­ties

21 juni EINDHOVEN - Park Hilaria in Eindhoven gaat in aangepaste vorm door, van vrijdag 30 juli tot zondag 8 augustus. De ruim honderd attracties worden ruimer opgesteld op de Kennedylaan in Eindhoven. Ook komen er looproutes voor het beperkte aantal bezoekers dat wordt toegelaten.