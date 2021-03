Pakketmarkt explodeert, ziet Eindhovens verzendplatform: 103 procent groei in 2020

EINDHOVEN - Als verzendplatform voor webshops is Sendcloud gewend aan hoge groeicijfers. Corona doet er nog een schep bovenop. Het volume aan verzonden pakketjes in Nederland verdubbelde in 2020, zo berekent het Eindhovense snelgroeiende bedrijf aan de hand van interne data.

In 2019 noteerde Sendcloud een niet te versmaden stijging in pakketvolume in Nederland van 51 procent. Onder invloed van corona hebben nog veel meer consumenten het gemak van online shoppen ontdekt, stelt het bedrijf. Sinds maart vorig jaar zag het de maandelijkse volumes met meer dan 100 procent stijgen. In december was dat na het sluiten van de winkels zelfs 200 procent. Over geheel 2020 komt Sendcloud uit op een stijging van 103 procent.

Labels uitprinten en plakken

Het bedrijf neemt webwinkels het volledige verzendproces uit handen, van de afrekenpagina tot en met de retourzendingen. Webshopeigenaren hoeven alleen labels uit te printen en op de pakketjes te plakken. Doordat het bedrijf contracten heeft met diverse lokale vervoerders hebben webshops de keuze uit meerdere bezorgopties.

Sendcloud werkt met PostNL, maar ook met DHL en nieuwe, innovatieve vervoerders als Budbee en Trunkrs. ,,Toen het bezorgnetwerk van PostNL vol was hebben wij geprofiteerd. Webshops gingen zoeken naar alternatieve vervoerders", zegt directeur en mede-oprichter Rob van den Heuvel.

Het aantal webwinkels dat klant is in Eindhoven is gegroeid naar 'bijna 20.000'. Dat aantal heeft betrekking op de acht landen in Europa waar het bedrijf actief is. De toename van internetverkopen volgt internationaal hetzelfde patroon als in Nederland.

Cijfers over het aantal pakketjes dat vorig jaar via Sendcloud bij consumenten werd afgeleverd, geeft het bedrijf uit concurrentieoverwegingen niet prijs. Jaarcijfers over 2020 zijn nog niet gereed, maar Van den Heuvel weet wel dat de omzet 'met meer dan honderd procent’ is gestegen.

Naar 300 medewerkers

Het personeelsbestand verdubbelde ruimschoots, van 120 naar 260 medewerkers. Dit jaar komen er 200 banen bij. ,,Vanmorgen zijn weer 15 nieuwe mensen begonnen", vertelt de directeur. De mijlpaal van 300 medewerkers komt in zicht.

Van den Heuvel verwacht dat de groei van de pakketmarkt dit jaar doorzet. In januari en februari liepen de volumes bij Sendcloud al weer op met 110 tot 120 procent, zegt hij. Als de lockdowns ten einde zijn, voorziet hij 'stabilisering’ van de aantallen.

Afhaalpunten en pakketkluizen

Om de groei er op lange termijn in te houden, zal volgens Van den Heuvel een efficiënte pakketbezorging noodzakelijk zijn. De vervoerders slaagden er vorig jaar in om 83 procent van de bestellingen een dag later af te leveren, zo maakt Sendcloud op uit zijn data. ,,Ze werken relatief efficiënt. Ook al zie in je straat zowel PostNL als DHL en UPS rijden. Die wagens zitten allemaal vol.”

Wel ziet hij een opkomst van afhaalpunten en kluizen, waar een vervoerder misschien wel tien pakketjes tegelijk kan afleveren en zo zijn efficiency kan verbeteren.