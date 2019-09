Paloma Sevilla uit Eindhoven is de 1000ste taalcursist bij STE Languages

De Spaanse Paloma Sevilla (39) verhuisde vijf jaar geleden vanuit Madrid naar Eindhoven, omdat haar man een baan had gevonden bij de Technische Universiteit. In Madrid was ze actief in de online marketing, schreef ze commerciële teksten. Aanvankelijk was het niet nodig Nederlands te leren. ,,Iedereen begint hier meteen in het Engels als ze merken dat ik uit het buitenland kom. Maar onze oudste was toe aan school en we kochten een huis in het Witte Dorp. Nu hebben we besloten voorlopig hier te blijven. En dan wil ik ook de taal leren, want ik wil de schoolboeken van mijn kinderen kunnen lezen en hen helpen met huiswerk.” Dus meldde ze zich in februari bij STE Languages, aan de Aalsterweg. Het gesprek voert ze deels in het Engels, maar ze wil steeds terug naar haar nieuwe taal. De Spaanse is bezig met haar derde cursus.

Te klein

STE maakte zich begin jaren ’80 los van Philips, waar het was begonnen om buitenlandse medewerkers Nederlands te leren en Nederlanders voor te bereiden op een baan over de grens. Via een etage van het Dela-gebouw aan de Vestdijk en de voormalige Petrakerk aan de Heggeranklaan streek het instituut neer op de eerste etage van appartementengebouw Den Biest. ,,Inmiddels is het ook hier te klein geworden”, vertelt directeur Mathilde Lageman. ,,We huren lesruimte bij hotel Sandton aan de Stratumsedijk en op de High Tech Campus. Hoewel we het liefste alles op één locatie zouden hebben, is het voor de cursisten die op de campus werken natuurlijk heel praktisch.” STE heeft ook nog een leslocatie in Sittard. Naast Nederlands worden vele andere talen onderwezen.

De meeste cursisten komen binnen via een open inschrijving voor een groepstraining Nederlands. Deze maand zijn er tussen kwart over vijf tot half tien 143 groepen van acht of negen cursisten actief in een cyclus van vijftien weken, twee uur per week. ,,Sommigen kiezen voor een intensiever traject, een enkeling krijgt zelfs individueel les”, zegt Lageman ,,Na het intakegesprek is er een test om op het juiste van de tien verschillende niveaus te starten. Ook willen we weten waar onze cursisten hun nieuwe taal voor nodig hebben.”