Pamflet culturele instellingen: ‘Cultuur in Eindhoven bedreigd’

Dat Eindhoven ambitieus is, wordt van harte onderschreven door de instellingen. Maar er is méér dan Brainport en economie. ‘Een gezonde, aantrekkelijke stad is niet alleen economisch, maar ook sociaal en cultureel sterk’, zo wordt gesteld. Die ambitie wordt echter niet waargemaakt: ‘Al bij de totstandkoming van het huidige coalitieakkoord werd geconstateerd dat de culturele voorzieningen in onze stad niet aansluiten bij haar positie en ambitie. Bij die constatering is het helaas gebleven. Alle instellingen hebben de voorbije jaren fors ingeleverd. De kritieke ondergrens is bereikt en hier en daar overschreden. De toekomstbestendigheid van cultureel Eindhoven wordt serieus bedreigd; de achterstand moet nú worden gerepareerd om alle ambities niet bij voorbaat uit te hollen.’

Faire indicatie van cultuurbudget

De opstellers van het manifest willen daarom een faire indexatie van het cultuurbudget van de voorbije acht jaar. MU-directeur Angelique Spaninks: ,,In 2011 bedroeg het totale cultuurbudget 33,8 miljoen euro. Vorig jaar was dat 35,5 miljoen. En dat terwijl de inflatie over die periode elf procent bedroeg, maar dat is nooit verrekend. Daar komt bij dat de basisinstellingen – zoals het Eindhoven Museum, Parktheater, Effenaar en Muziekgebouw – in 2016 5,3 procent hebben moeten inleveren om daarmee andere initiatieven mogelijk te maken. Dat geeft aan dat die ondergrens echt is bereikt en er eerst het nodige gerepareerd en geïnvesteerd moet worden voor we kunnen toekomen aan nieuwe ambities.”