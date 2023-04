Pand P in Eindhoven krijgt een schone lei: 1,7 ton schuld kwijtgescholden, huur gaat omlaag

Aanleg van tijdelijke bouwroute door Eindhovens groendo­mein Wasven mag hervat worden

EINDHOVEN - Terwijl er nog diverse procedures lopen, mag de gemeente Eindhoven de aanleg van een tijdelijke weg voor bouwverkeer door groendomein Wasven hervatten. De rechter in Den Bosch heeft dat dinsdag bepaald in een kort geding dat een actiecomité uit de buurt had aangespannen.