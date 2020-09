Pandeigenaren in Eindhoven bezorgd over vergunning

Afgelopen zomer is Eindhoven begonnen met het aanschrijven van de eigenaren van woningen die per kamer verhuurd worden of die gesplitst zijn in etages. Het gaat vaak om al jaren lang verhuurde panden die geen volledige vergunning hebben. Zij komen nu voor een overgangsregeling in aanmerking, omdat er nieuwe, strengere regels zijn gaan gelden. Sinds mei van dit jaar geldt voor nieuwe vergunningaanvragen dat er binnen dertig meter geen ander kamerverhuurpand aanwezig mag zijn. Daarna wordt de aanvraag nog getoetst op leefbaarheid: zijn er niet al te veel woningen gesplitst in de buurt, waardoor mogelijk overlast ontstaat.