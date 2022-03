Paniek bij cafetaria's om onbetaalbare energierekening, klant betaalt mee

Eindho­venaar (33) veroor­deeld tot vijf jaar cel voor misbruik zevenjari­ge meisjes en bezit kinderpor­no

DEN BOSCH/EINDHOVEN - Een 33-jarige man uit Eindhoven is woensdag in de rechtbank van Den Bosch veroordeeld voor seksueel misbruik van twee zevenjarige meisjes. Ook krijgt de man straf voor het bezitten van kinderporno, een verboden vuurwapen en munitie. De Eindhovenaar moet vijf jaar de gevangenis in.

3 maart