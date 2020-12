Parag Gupta (40) geeft ‘een beetje liefde’ aan personeel Eindhovense supermarkt

Elke dag een risico

Een fles wijn

Gupta werkt bij chipmachinefabrikant ASML. ,,Daar hebben we via het bedrijf acties voor goede doelen, maar ik houd het liever iets persoonlijker. Ik woon praktisch boven de supermarkt. Ik spreek het personeel van de Jumbo zo'n twee keer per dag."

,,Als je iemand zo vaak ziet, raak je ook close. Iedereen is altijd erg aardig tegen me. Ik voel me daardoor op mijn gemak. En ik verkeer in de positie dat ik iets kan geven. Vijf euro per persoon is een gebaar. Misschien kunnen ze er wat chocolade of een fles wijn van kopen. Een beetje liefde, meer is het niet.”