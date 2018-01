Parapluplan kamerverhuur Eindhoven ligt nu ter inzage

Het is waarschijnlijk een van de kortste bestemmingsplannen ooit: een paar pagina's tekst die regelen dat iedereen die in Eindhoven een woning per kamer wil verhuren of die wil opsplitsen in zelfstandige appartementen één vergunning nodig heeft. Maar verder moet de gemeente Eindhoven de komende maanden nog veel uitwerken. Dan komt de politiek weer aan zet: komt er een 50 meter- of een 10 procent-regel?

Dat blijkt uit het 'Paraplubestemmingsplan parkeren, kamerverhuur en woningsplitsing'. Daarin wordt ook het eind 2016 vastgestelde nieuwe parkeerbeleid vastgelegd voor de hele stad. Zodat vanaf het moment dat het plan door de gemeenteraad is vastgesteld, overal in Eindhoven dezelfde normen voor parkeerplaatsen gelden.

Één regiem

Nu geldt er nog een verschillend regiem voor splitsing van woningen in diverse kamers of in zelfstandige appartementjes. Voor kamers moeten er zelfs twee vergunningen aangevraagd worden. Het nieuwe bestemmingsplan regelt eigenlijk alleen dat alle splitsingsvarianten níet meer toegestaan zijn. Wie toch een woning tot (on)zelfstandige wooneenheden wil verbouwen moet een zogenaamde omgevingsvergunning met afwijking van het bestemmingsplan aanvragen. De gemeente zal die dan beoordelen op vragen over de kwaliteit van de woning, de leefbaarheid van de omgeving en het aantal parkeerplaatsen. De leefbaarheidstoets, waarbij bijvoorbeeld gekeken wordt naar de vraag of er al meer kamerverhuurpanden zijn en of er overlast klachten bekend zijn, blijft voorlopig gehandhaafd.

Volledig scherm Bewoners van onder meer de Dasstraat en Runstraat in Eindhoven bezochten met raadsleden en wethouder Yasin Torunoglu (2e van rechts) straten met overlast door kamerverhuur; een initiatief van raadslid Rudy Reker (LPF, midden op de foto, witte jas) © Michel Theeuwen

50 meter-regel

Welke regels er exact gehanteerd gaan worden, dat wordt apart uitgewerkt de komende maanden. In de discussies over de overlast door kamerverhuurpanden werd duidelijk dat het college van B en W nadenkt over invoering van een 50 meter-regel: binnen die afstand van een kamerverhuurpand, mag er geen nieuw bijkomen. Die regel wordt in Tilburg gehanteerd. Probleem is wel dat grote delen van de stad dan op slot komen te zitten omdat er al veel vergunningen zijn afgegeven. Ook de aloude 10 procentsregeling - maximaal een op de tien panden in een straat per kamer verhuurd - komt dan waarschijnlijk weer aan de orde.

2007