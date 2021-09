Parasporter Marjan van Deursen zoekt buddy voor triatlon

,,Als ik aan iets begin, dan maak ik het af. Ik moet en zal een triatlon uitrijden”, zegt Marjan van Deursen-Beks lachend.

Maar wil Van Deursen 750 meter zwemmen, 20 kilometer handbiken en 5 kilometer rollen dan heeft ze een buddy nodig die haar begeleidt. Zij is namelijk parasporter. Aan een auto-ongeluk 25 jaar geleden heeft ze NAH (niet aangeboren hersenletsel) en PTSS (posttraumatisch stresssyndroom) overgehouden. Na een verkeerd afgelopen hersteloperatie is zij vier jaar geleden in een rolstoel terechtgekomen. ,,Sporten is voor mij een tegenhanger van wat ik niet kan en het houdt mijn lichaam gezond.”

Afgehaakt

Van Deursen traint al vijf maanden volop. Maar een buddy die had toegezegd, is afgehaakt en nu zit de triatlon van eind september er niet meer in. ,,Het was voor mij verschrikkelijk om af te moeten zeggen. Maar door mijn PTSS moet ik van te voren goed alles doorspreken met een buddy. Hij of zij moet weten wat ik nodig heb en helpen tijdens de triatlon. Dit kan niet op het laatste moment.”

Van Deursen is op zoek naar een buddy. In eerste instantie voor haar traject, maar om andere parasporters te helpen en te ondersteunen wil zij samen met parasporter Willemijn Raaijmaakers een poule oprichten waar buddy’s zich aan kunnen melden.

Een buddy traint mee. Van Deursen zwemt nu in een zwembad, maar straks moet ze in open water zwemmen met een snorkel omdat zij niet naar links en rechts kan draaien met haar hoofd. Een buddy zorgt ervoor dat ze de goede kant op gaat. In haar lage handbike wordt ze snel over het hoofd gezien door ‘gewone’ fietsers , daarom fietst een buddy achter haar. Verder helpt een maatje met de wissels, legt spullen klaar, zorgt ervoor dat alles soepel verloopt en niet onbelangrijk, moedigt haar aan.

Lager pitje

,,Een buddy moet dus wel getraind zijn en zich aan mij aanpassen. Daarom is samen trainen zo belangrijk. Tijdens het oefenen wordt duidelijk welke ondersteuning ik nodig heb.” De komende wintermaanden staat het trainen op een lager pitje. Maar bij beter weer vraagt Van Deursen van haar maatje om een keer per maand mee te trainen en zo’n zes tot acht weken van tevoren een keer per week mee te trainen.

Zonder buddy kunnen veel sporters met een beperking hun sport niet beoefenen. Wie een steentje bij wil dragen en zich wil inzetten als buddy voor Van Deursen en andere Eindhovense parasporters kan zich aanmelden via: parabuddy.team@gmail.com