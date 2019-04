Parc Fontaine in Eindhoven bereikt hoogste punt

ASML is na spionage­schan­daal de naïviteit voorbij

18:23 EINDHOVEN - Het debat over het bedrijfsspionageschandaal staat centraal tijdens de aandeelhoudersvergadering ASML. Het bedrijf is na een aanval van hackers in 2014 en na deze diefstal van software de naïviteit inmiddels helemaal voorbij.