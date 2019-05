Parijs, New York en Eindhoven?

Mexico-Stad, Hongkong, Rome, Parijs, Monaco, Berlijn en New York. En straks staat wellicht ook Eindhoven in dat rijtje op de racekalender van de Formule E. Want bij de stad is vorige week een aanvraag ingediend om de race in 2021 en 2022 ook hier te organiseren. Wat de Eindhovense autocoureurs Mike Hezemans en Peter Kox betreft biedt het de regio een mooie kans zich nog meer op de kaart te zetten. ,,Ik vind zo'n evenement heel erg passen bij de regio Eindhoven, met zijn focus op nieuwe technologie, de ontwikkeling van Brainport en de Automotive Campus in Helmond", zegt Hezemans. ,,Als zo'n race ergens in Nederland moet landen, dan is het in Eindhoven", vindt Kox.