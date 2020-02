Parijs-passie vertaald naar een blog

Eindhovenaar Ferry van der Vliet is, sinds zijn eerste bezoek aan de stad, in 1968, verliefd op alles wat Parijs te bieden heeft. Dit leidde in 2011 tot een blog over de onbekende kanten van Parijs en al haar eigenaardigheden. Sindsdien is zijn blog Paris FvdV uitgegroeid tot een internationaal gewaardeerde reisgids met meer dan 835.000 lezers van over de hele wereld en tot drie maal toe genomineerd voor de Paris Golden Blog Awards. Van der Vliet begeeft zich dan ook regelmatig in internationale kringen van ambassades, consulaten en officiële instanties. Van der Vliet: ,,Parijs is mijn passie en dat probeer ik ook naar mijn blogs te vertalen, met unieke inzichten die buiten de gebaande toeristische paden vallen.”