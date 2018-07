Park Hilaria Eindhoven schrapt buurtparking voor Hudsonlaan

Plataan verliest schors, maar dat is geen reden tot paniek

17:41 EINDHOVEN - Platanen in de stad verliezen momenteel massaal hun schors. In combinatie met de droogte ziet dat er dramatisch uit, maar alle deskundigen spreken geruststellende woorden: voor de platanen is dit een normaal proces. De bomen groeien en knappen daarbij uit hun jasje.