Park Hilaria in Eindhoven: 'Op de kermis laten zien dat het echte liefde is'

EINDHOVEN - Vroeger was romantiek op de kermis die eerste zoen als het dek van de rupsbaan dicht ging. Of indruk maken op je vriendin door in de schiettent iets voor haar winnen, een roos of een knuffel. Zoveel is er eigenlijk niet veranderd nu in Eindhoven Park Hilaria is begonnen, zo lijkt het.

De entourage is goed. Terwijl Kevin Madero in feestcafé Hollario zingt dat hij hand in hand met zijn geliefde wil lopen 'omdat ik zoveel van jou houououou', zorgt de zwoele zomeravond voor de plakkerige sfeer. Het is nog net iets te warm, anders zouden de eerste stellen bij het volgende, langzame nummer ongetwijfeld zijn gaan schuifelen.

Bij een van de attracties met grijpers laat Max Reijnen (23) zien hoe het moet. Zonder veel moeite haalt hij de roze flamingo naar de eindstreep. Amber Donkers (21), zijn vriendin, drukt hem aan de borst. Ze straalt van oor tot oor met rode konen. ,,Ik heb het heel heet", zegt ze ter verontschuldiging. Blijkt dat het al de vierde knuffel is die hij wint voor haar. ,,Als we naar de kermis gaan, wil ik ook iets mee naar huis nemen. Voor haar, ja. Dat is echte kermisliefde." En zij krijgt het nog warmer.

Schiettent

Ook de schiettent is favoriet bij de stelletjes. Tom van der Meulen (25) uit Eindhoven heeft net een foto van het gezelschap 'geschoten' met de buks. ,, Dat doe ik al vijf jaar op rij, elk jaar weer. Je ziet dezelfde mensen ouder worden. En ja, met dezelfde vriendin, want we kennen elkaar al zeven jaar. We zijn ook samen in de achtbaan geweest, maar dit schieten is toch meer mijn ding, daar kom ik voor", aldus Tom.

Volledig scherm Park Hilaria aan de Kennedylaan in Eindhoven. © Jean Pierre Reijnen

Toch is het nog een heel gedoe om zo iets te winnen, vindt Robbin Dollé uit Heemskerk. Hij heeft dertig punten bijeengeschoten bij het onderdeel haaientanden schieten. Veel te weinig voor een echt indrukwekkende knuffel, constateert hij. ,,Dat wordt een heel klein knuffeltje", klinkt het enigszins teleurgesteld. Heeft hij nu gefaald voor haar? ,,Wel nee", zegt zijn Eindhovense vriendin die haar naam liever niet zegt. ,,Mij maakt dat helemaal niet uit. Eigenlijk vindt hij het schieten ook gewoon leuk." ,,Maar jij wilde toch die knuffel", probeert Dollé zich nog te verantwoorden.

Quote Van de kermis móet je met iets tastbaars terugkomen, al is het maar een zuurstok die je koopt. Jeffrey de Groot

Even verderop praat Wimpie Muller de blaren op zijn tong om alle passerende kermisbezoekers ervan te overtuigen dat ze een blokje lootjes moet kopen. Wie Parijs, Londen of New York trekt mag uit de hele kraam met vooral pluchen beesten kiezen. En Wimpie is niet flauw: de forse knuffels vliegen eruit. Jeffrey de Groot uit Den Bosch heeft een keer uitzoeken gewonnen. Zijn Danique Draad kiest een bruine chihuahua van een meter. ,,Toen we hier naar toe kwamen, zei Danique nog, je hebt nog nooit een grote knuffel voor me gewonnen. Nu wel dus. Van de kermis móet je met iets tastbaars terugkomen, al is het maar een zuurstok die je koopt."

Volledig scherm EINDHOVEN - Romantiek op Park Hilaria is ook iets lekkers voor haar kopen, zeggen Maarten en Maxine. © Jean Pierre Reijnen

Wat het is toch dat vooral (jonge) mannen voor hun vrouwen of vriendinnen een knuffel willen 'winnen'? Wimpie Muller weet het ook niet precies. 'n Traditie? Misschien omdat ze zien dat de buurvrouw ook zo'n superknuffel heeft? Roy Toemen uit Heeze kan het wel verwoorden. Hij heeft net een romantisch ritje met het reuzenrad erop zitten met 'zijn' Lois Rijkers uit Someren. Boven hebben de twintigers ook gezoend, willen ze best bekennen. En de superknuffel die hij voor haar won, ligt verderop te wachten. ,,Waarom? Ik denk omdat je op de kermis kunt laten zien dat het echt is. Echte liefde." En zij? ,,Ja, dat voelt ook zo." Mooi toch?

Gebrande pinda's

Andere generatie, andere behoeften, vertelt een Caraïbisch stel van in de veertig. ,,Gewoon lekker genieten van de sfeer, samen een drankje doen en arm in arm over de kermis lopen", zegt hij. En de jonge zeventigers Petrie en Jacques Schoenmakers uit Acht herinneren zich nog de rupsbaan en de botsauto's waar het vroeger allemaal gebeurde. En nu, is er nu nog romantiek? ,,Ach, we hebben net gezellig een terrasje gepikt met onze vrienden, lekker iets gedronken. Ondertussen is het veel mensen kijken. Nu kopen we nog gebrande pinda's of een oliebol en dan gaan we thuis nog aan een wijntje, dat is toch ook romantisch?"

Volledig scherm Drukte bij de botsauto's waar groepen en groepjes jongens en meisjes elkaar ontmoeten op Park Hilaria in Eindhoven. © Michel Theeuwen

Lydia Jansen, heeft op de kermis met haar man een kraam waar je een foto kunt laten drukken op een kussentje , een hartje of een hangertje. Jonge stelletjes die een foto laten maken, komen later terug, als ze zijn getrouwd, of kinderen krijgen, zegt ze. Maar de romantiek is wel veranderd. ,,Het is niet meer zoals het was, maar anders, moderner. De jeugd van tegenwoordig is veel brutaler, veel vrijer. Wij waren niks gewend. Wij hielden elkaars handje vast, nu duiken ze al op hun zestiende in bed. Je hoeft je eerste zoen niet meer in de rupsbaan te krijgen."

Stuiteren

En die nieuwe attracties zoals de achtbaan, de Breakdance, de Chaos of de Disco Jumper doen er ook geen goed aan: veel herrie, akelige bewegingen, soms zit je zelfs goed vastgesnoerd in je stoeltje. Het komt er niet van om lieve woordjes te fluisteren of elkaar eens lekker vast te pakken. Toch stuiteren Roos Kneepkens (17) en Salah Mohamed (20) uit Eindhoven hand in hand uit de achtbaan waarvan de karretjes ook nog ronddraaien. Het is vooral gezellig samen, is alles wat eruit komt. En ongetwijfeld hebben ze ook daar elkaars hand vastgehouden.