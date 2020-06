Park populairder dan ooit: Vechten om de laatste stukjes gras

Eindhoven­se oer-pun­kers van The Flyin’ Spiderz schitteren op roze vinyl

16:00 EINDHOVEN - Vier ruige Eindhovense rockers tekenden in 1977 voor de eerste Nederlandse punk-lp. De mannen van de band The Flyin’ Spiderz zetten de zalen op stelten, kregen vele klodders spuug over zich heen en zorgden voor tumult in een tv-programma voor kinderen. Een heruitgave van de debuutplaat is zaterdag verschenen.