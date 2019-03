Parkeerflat Eindhoven Airport moet dreigend tekort oplossen

Of Eindhoven Airport kan groeien de komende 10 jaar, blijft nog even ongewis. Maar dat het aantal reizigers in die periode toeneemt, ook zonder extra vluchten, staat volgens Eindhoven Airport buiten kijf. In berekeningen die door een extern adviesbureau in opdracht van de luchthaven zijn gedaan, wordt rekening gehouden met een lichte, jaarlijkse groei tot 2030 van 3 tot 5 procent. Dit is mogelijk door de inzet van grotere vliegtuigen en door een hogere bezetting van de zitplaatsen per vliegtuig. Ter vergelijking: in de afgelopen 10 jaar steeg het aantal reizigers met gemiddeld 15 procent.

Groene licht

Door de voorziene groei van het aantal reizigers -en doordat andere terreinen capaciteit verliezen of sluiten- is de komende jaren meer parkeerruimte nodig. De huidige behoefte -een kleine 7000 plekken- loopt op tot ruim 10.000 in 2030. De bouw van een 10 etages tellende parkeergarage op het huidige P5-terrein -op de hoek Luchthavenweg/Spottersweg- kan de komende jaren soelaas bieden. Voor deze parkeerflat moet de gemeente nog het groene licht geven.

Volgens onderzoek door adviesbureau Spark neemt de capaciteit rond de luchthaven aan eigen terreinen -particuliere initiatieven zoals Park & Fly dus niet meegerekend- de komende jaren af. Dit jaar is het terrein op Westfields, met 1785 plaatsen, al vervallen. Ook komt volgend jaar een eind aan het tijdelijke terrein met 460 plaatsen op P0 (hoek Luchthavenweg). Wel komen daar dan 650 plaatsen in de nieuwe parkeergarage op P1 voor in de plaats, die momenteel wordt gebouwd. Eindhoven Airport overweegt om het terrein op P0 langer aan te houden, maar daarvoor is dan wel gemeentelijke toestemming nodig.

Boulevard

De aanleg van een groene boulevard tussen terminal en vliegbasis kost eveneens capaciteit: in totaal 300 plekken op P2 en P3. Een terrein voor personeel sneuvelt door de aanleg van nieuwe wegen rondom de luchthaven.

Naast de uitbreiding van de parkeercapaciteit wil Eindhoven Airport in samenwerking met Hermes openbaar vervoer promoten en uitbreiden. Gerekend wordt op 1000 bezoekers per jaar die met het ov in plaats van met de eigen auto naar de luchthaven komen.

Luister naar het nieuws van vandaag