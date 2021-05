Parkeergarage Genneper Parken is al half jaar klaar en gaat nu eindelijk open

Gloednieuw, op tijd klaar, binnen de kosten en toch gesloten, P&R niet open vanwege corona

21 december EINDHOVEN - Keurig op tijd en binnen het budget is de Park & Ride Genneper Parken in Eindhoven opgeleverd maar open gaat ze voorlopig nog niet. Door corona is er geen animo en dus loopt de gemeente meteen inkomsten mis. Of de P&R in de toekomst wel rendabel wordt, is nog maar de vraag.