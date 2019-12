Parkeergarage naast Klokgebouw in Eindhoven wordt gesloopt

De open constructie wordt in januari gesloopt. Daarmee beginnen de voorbereidingen voor de bouw van gebouw P, een combinatie van drie lagen kantoren (12.500 vierkante meter) en vier lagen met een vijftigtal koopappartementen erbovenop. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het strakke, vierkante en open ontwerp van De Bever Architecten. Volgens Ferdinand Gremmen van SDK Vastgoed/Spoorzone BV is sloop nu nodig omdat er nog enkele bodemonderzoeken gedaan moeten worden. Dat kan alleen als de parking opgeruimd is.

Garage en geluidsbuffer

De parkeergarage was altijd bedoeld als een tijdelijke oplossing, tot het terrein aan bod komt voor nieuwbouw. Nu is het dus zover. Automobilisten kunnen voor een parkeerplek terecht in de naastgelegen parkeergarage Om de hoek, achter de nieuwbouw aan de Philitelaan/het spoor. Ook komt er een nieuwe parkeergarage, in het verlengde van Om de hoek, achter de in aanbouw zijnde drie woontorens tussen Philitelaan en spoor. Die garage, die ook als geluids- en veiligheidsbuffer dient voor de woningen, wordt in de zomer van volgend jaar opgeleverd.

Storing parkeerautomaten

Park Strijp Beheer vervangt momenteel de apparatuur van alle parkeerplaatsen; gestart is aan de Kastanjelaan waarna de terreinen Torenallee en Strijps Bultje volgen. In februari krijgt ook parkeerplaats Om de hoek nieuwe parkeerautomaten. Alle kaartjes op Strijp-S zijn dan uitwisselbaar maar contant betalen is na vervanging niet meer mogelijk. Momenteel levert dat wel de nodige storingen op waardoor het voor abonnementhouders bijvoorbeeld niet mogelijk is uit te rijden. PSB meldt dat er hard aan gewerkt wordt om dat op te lossen.