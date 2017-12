Parkeerkoning van Guus scoort met ParkingYou in Eindhoven

Een 'suffe business' lijkt het, zegt Raymond Derijck. De exploitatie en beheer van parkeerterreinen spreekt niet tot de verbeelding. Totdat je er met andere ogen naar kijkt. ,,Wij maken van een parkeerterrein een bedrijf. We kijken hoe we meer bezoekers kunnen trekken. Daar laten we onze creativiteit op los."

ParkingYou

Het bedrijf ParkingYou van de Eindhovenaar is amper twee jaar oud. Opgeteld heeft het ruim 7.500 parkeerplaatsen in beheer van 14 parkeergarages en -terreinen in Eindhoven, Tilburg, Rotterdam en Amsterdam. Met parkeerlocaties bij het Philips Stadion en binnenkort DLL aan de Vestdijk, de Fellenoord en het te transformeren TD-gebouw aan het Frederik van Eedenplein wordt het een grote partij in Eindhoven. Ook in de Randstad groeit het gestaag. ,,In Rotterdam komen er binnenkort twee bij en in Amsterdam vier. Dan zitten we op 20 locaties. We hebben zoveel offerte-aanvragen dat we volgend jaar naar zo'n 35 locaties uitbreiden. We zijn in een groter gat in de markt gestapt dan we ooit hadden kunnen denken."

'We' is in eerste instantie Raymond Derijck alleen. Als 25-jarige begint hij een bedrijf in chauffeursdiensten. DrivingYou en DinnerBob maken gebruik van opvouwbare scooters die in de auto passen van de bestuurder die zich na een avondje met drank op graag naar huis laat vervoeren. ParkingYou ontstaat als hij op een dag vanaf het parkeerterrein van het Evoluon de file op de Tilburgseweg ziet van bezoekers van een concert van Guus Meeuwis in het Philips Stadion. Een jaar later huurt hij het parkeerterrein. Met een zelfgemaakt bord trekt hij vijf dagen achtereen een vol terrein met concertbezoekers. ,,Als de parkeerdruk groot is, dan is een kwartier lopen niet zo gek. Bezoekers kwamen een jaar later weer. Ze ontdekten dat ze te voet sneller bij het Evoluon waren dan met de auto."

Derijck verzamelt een jaar later meer parkeerterreinen in de omgeving die door bedrijven beschikbaar worden gesteld. Fans van Meeuwis kunnen in het vervolg tegelijkertijd met hun ticket ook een parkeerplaats reserveren.

Parkeerkoning

De parkeerkoning van Guus legt er de basis mee voor ParkingYou. Hij wordt benaderd door PSV, dat met lede ogen ziet hoe leeg de parkeergarage bij het stadion blijft als er geen wedstrijden of andere evenementen zijn. ,,Ik ben er over gaan nadenken hoe zo'n garage meer bezoekers zou kunnen trekken."

Het recept van Derijck: bekendheid genereren, vooraf reserveren mogelijk maken en het parkeertarief verlagen. De stadiongarage is voorzien van een groot hekwerkbanier en prijst zichzelf aan als de goedkoopste van Eindhoven. ,,De uitdaging is het patroon te veranderen van de gebruiker die een vaste parkeerplek heeft. Met een lager tarief belonen we de mensen voor een stukje verder lopen naar het centrum van de stad."

Na anderhalf jaar is het aantal bezoekers van het parkeerterrein buiten de wedstrijden van PSV volgens Derijck vertienvoudigd: van 620 naar 6200 per maand. Zijn bedrijf en in dit geval PSV delen de extra inkomsten. ,,Dat is ons verdienmodel. We verzorgen ook het beheer en het onderhoud van de garage, maar daar vragen we bijna niets voor." Noodzakelijke investeringen in de parkeerapparatuur worden gezamenlijk gedragen met de eigenaar of exploitant van de garage.

Uit de file lokken

Vanaf januari neemt ParkingYou ook het beheer van het parkeerterrein van DLL aan de Vestdijk op zich. Voor publiek parkeren is daar vooral in de avonduren en in de weekends ruimte. Derijck gaat er de auto's voor uit de file lokken. ,,Met medewerkers met een led-scherm op hun rug. We moeten de parkeerlocatie op straatniveau herkenbaar maken. We hebben dat eerder gedaan met de parkeergarage op het Hofplein in Rotterdam."

Voor het DLL-terrein gaat het bedrijf een samenwerking aan met onder meer de omliggende hotels. Voor hotelbezoekers in het weekeinde kan het parkeerplaatsen bij DLL gebruiken die online kunnen worden gereserveerd. In Rotterdam bestaan al dergelijke afspraken met 17 hotels, restaurants en bedrijven. ,,Ook een klein restaurant vindt het fijn een parkeerplaats te kunnen aanbieden. Bedrijven kunnen er een flexibele schil met extra parkeerplaatsen mee creëren. Ze betalen als ze een parkeerplaats daadwerkelijk gebruiken."

Ook met organisaties van evenementen zoals de Dutch Design Week zoekt Derijck een samenwerking voor online reserveringen van parkeerplaatsen. Een volgende stap wil ParkingYou zetten met de data die over het gebruik van de parkeerlocaties kunnen worden verzameld en geanalyseerd. ,,Met parkeerplaatsen kun je ook drukte in een stad reguleren. Als je weet wie welke route rijdt, kun je bepalen wie je toegang tot welke garage moet geven."

ParkingYou maakt gebruik van een externe meldkamer en heeft zelf naast Derijck vier medewerkers. ,,We gaan naar acht of negen medewerkers groeien. Vooral met operationele parkeerbazen, die zorgen voor onder meer schoonmaak en het bijvullen van de kaartjesautomaat. "

Typisch Nederlands

Het bedrijf kan zijn groei financieren dankzij de Eindhovense investeringsmaatschappij GGD Investments van Luuk Jeuken en Roy Roosen. Verdere uitbreiding voorziet Derijck in Nederland.