Parkeeroverlast of hondenpoep? CDA wil Eindhovenaar zelf laten bepalen wat handhaver gaat aanpakken

EINDHOVEN - Inwoners van Eindhoven krijgen mogelijk de kans om zelf te bepalen wat de handhaver in hun wijk gaat doen. Coalitiepartij CDA heeft daarvoor een experiment bedacht dat de politiek in februari bespreekt.

Volgens CDA-politicus en initiatiefnemer Remco van Dooren weten bewoners zelf het beste wat de grootste problemen en ergernissen in hun buurt zijn. Of dat nou parkeeroverlast, slingerend afval, jeugdoverlast of hondenpoep is.

Als het aan de CDA’er ligt gaan bewoners zelf bepalen hoe de buitengewoon opsporingsambtenaar in de wijk (wijkboa) zijn tijd gaat besteden. Een vergelijkbaar initiatief bestaat nog niet in Nederland. Van Dooren: ,,Het is zelf verzonnen.”

,,Het belangrijkste is dat mensen invloed hebben op wat er in de wijk moet gebeuren. En wat de wijk zelf kan regelen moet de wijk zelf regelen. Ik vind het belangrijk dat mijn buurman en buurvrouw zich op een redelijk makkelijke manier kunnen bemoeien, misschien wel met een app. Bewoners krijgen hierdoor echt wat te zeggen.”

Quote Wat de wijk zelf kan regelen moet de wijk zelf regelen CDA-gemeenteraadslid Remco van Dooren

In de praktijk stelt de gemeente voor elke wijk jaarlijks een aantal uren beschikbaar. Het is niet de bedoeling dat bewoners álle uren van de boa gaan verdelen maar wel een ‘substantieel deel’. ,, Ik denk dat mensen alleen meedoen als ze ook veel zeggenschap en invloed ervaren. Bewoners worden ook bewust dat ze keuzes moeten maken en andere problemen misschien veel of minder of geen aandacht krijgen.”

In elk stadsdeel

Aan de huidige handhavingscapaciteit verandert niks. Volgens de bedenker kost het vooral tijd van ambtenaren en blijven de kosten van de proef beperkt tot 75.000 euro.

Quote De boa staat er niet goed op terwijl hij hartstikke waardevol is Remco van Dooren

In eerste instantie gaat het om een proef van een jaar. Waar die moet plaatsvinden is nog niet duidelijk. Van Dooren wil dat in elk stadsdeel een wijk gaat meedoen aan het experiment. En dan niet alleen de kwetsbare buurten, onderstreept hij. ,,Ik wil me niet concentreren op één bepaalde wijk. Ook in wijken waar het goed gaat, zijn bewoners betrokken en verdient leefbaarheid aandacht."

Imago boa

Het plan kan volgens het CDA-gemeenteraadslid ook bijdragen aan bekendheid en het imago van de wijkboa. Uit een enquête onder bewonersorganisatie en buurtpreventieteam die hij eerder heeft gehouden werd duidelijk dat de wijkboa relatief onbekend is.

Bijna 60 procent van de bewonersorganisaties en buurtpreventieteam kent de wijkboa niet eens. ,,Ze zien hem nooit en dat is heel raar”, aldus Van Dooren. De wijkagent is doorgaans een stuk bekender. ,,De boa staat er niet goed op terwijl hij hartstikke waardevol is. Hij pakt kleine ergernissen aan die de politie laat liggen. Ik hoop met dit voorstel bij te dragen aan een betere relatie tussen de boa en de wijk."

De proef moet uitwijzen of er animo is onder bewoners. ,,Ik vind niet dat we het moeten doen als het bureaucratisch is en weinig mensen meedoen."

Succes hangt volgens de initiatiefnemer ook af van het effect op bijvoorbeeld overlastmeldingen en het veiligheidsgevoel. ,,En als het een succes is, stel ik voor dat we het in alle wijken van Eindhoven gaan organiseren.”