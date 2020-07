Parkeerverwarring: gratis parkeren, maar niet aan de overkant van de straat

De overvloed aan borden en bordjes in de buurt maakt het er niet overzichtelijker op. Als je even niet oplet, heb je een bon te pakken. Eindhovenaar Peter Kuijpers vraagt zich af of dat niet anders kan. Hij spreekt van een ‘onzinnige en misleidende situatie’. ,,Ik woon in de buurt en hoor van mensen die hier niet bekend zijn, dat zij een parkeerboete hebben gekregen, omdat zij toevallig één bordje over het hoofd hebben gezien.”



Volgens Kuijpers is de situatie ooit zo bedacht, om aan één kant van de straat -de zuidzijde- wat extra gratis parkeerruimte te creëren voor het Summa College. ,,Regeltechnisch is er geen speld tussen te krijgen, maar praktisch is dit gewoon bizar.” Kuijpers heeft de kwestie aangekaart bij de gemeente, maar die is niet gevoelig voor zijn kritiek, zegt hij.