Parkeren bij Truus (95) in de Rodenbachlaan in Eindhoven is een heel gedoe

EINDHOVEN - Bewoners in de Schrijversbuurt konden bezoekers hun auto laten parkeren door een ingevulde kraskaart op het dashboard te leggen. Een paar jaar geleden voerde de gemeente er in overleg met de bewoners namelijk betaald parkeren in. De kraskaart is vervangen door een app. Voor bewoonster Truus van de Ven (95) is dat geen alternatief.