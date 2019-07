Parkpaviljoen Philips de Jongh in Eindhoven uitgebrand, politie vermoedt brandstichting

Kans op wonen in Philip­spand Boschdijk Eindhoven is groot

7:30 EINDHOVEN - De kans is groot dat weer een iconisch Philips-pand omgebouwd wordt tot woningen. Het voormalige hoofdkantoor van Philips Benelux aan de Boschdijk staat in de etalage. De meeste geïnteresseerde partijen willen er appartementen in maken.