Parktheater Eindhoven komt met coronaproof ‘150 cm zomerfestival’

CDA gaat Kamervra­gen stellen na omstreden opdracht­ver­le­ning busvervoer Overijssel: 'Dit moet je niet hebben in aanbeste­ding’

20:00 EINDHOVEN/DEURNE - De aanbesteding van busvervoer komt weer op de Haagse agenda na vermeende fraude bij de opdrachtverlening in Overijssel. Of VDL en Ebusco alsnog kans maken om de bussen te mogen leveren, is nog niet duidelijk.