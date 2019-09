Parktheater Eindhoven trapt culturele seizoen af met open dag: ‘Bij het applaus laait een vuurtje in mijn hart op’

Tentoonstelling Voorwerpen uit oorlog vertellen verhalen van bezetting en bevrijding van Eindhoven

6:38 Voorwerpen die iets vertellen over de Tweede Wereldoorlog. Daar vroeg de gemeente Eindhoven om en dertig inwoners reageerden. Drie van hen vertellen hier hun verhaal: over een armbandje en een boete, verbrande biljartballetjes en een speciaal bloesje. Vanaf morgen te zien op een tentoonstelling in het Van Abbemuseum in Eindhoven.