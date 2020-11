Parktheater en topgezelschap willen door: vijf dagen intiem theater met sterrencast

Deze mensen gaan de uitdaging aan in ‘bestuur­lij­ke brandhaard’ Waalre

23 november WAALRE - Je moet van goeden huize komen om als wethouder in Waalre te overleven. Het is dan ook geen wonder dat drie door de wol geverfde beroepsbestuurders van buiten gestrikt zijn als nieuwe wethouders in Waalre, immers een gemeente in crisissfeer.