Parktheater in Eindhoven gaat ongewoon seizoen in: ‘We moeten afwijken van de gebaande paden’

Geen dikke programmabrochure dit jaar bij het Parktheater. Geen programma dat voor het hele seizoen al vaststaat, en geen grote musicals. Door de ingrijpende maatregelen vanwege het coronavirus is alles anders dit jaar, én komend jaar. ,,Onze programmeurs hebben een programma vastgelegd tot en met december, en daar zullen ook nog voorstellingen bij komen. We denken niet meer in ‘seizoenen’. Verder kijken naar volgend jaar heeft nu nog niet veel zin, omdat we geen idee hebben hoe de situatie zich ontwikkelt”, zegt Geertje van Geel van het Eindhovense theater. ,,We gaan meer richting een poppodiumstrategie; meer voorstellingen zullen korter op de speeldata bekend gemaakt worden.”

‘Meer artistiek’

Door de coronacrisis heeft het Parktheater een grote omschakeling moeten maken. Van Geel: ,,Wij, maar ook onze bezoekers, moeten van de gebaande paden afwijken. Dat is natuurlijk jammer, maar ook wel uitdagend.” Zo worden ook de zalen van het Parktheater noodgedwongen anders ingericht. In de grote Hertog Jan-zaal komt bij kleinere voorstellingen een tribune op het achtertoneel, in de Philipszaal een café-opstelling, voor vooral cabaret en collegevoorstellingen. Ook de programmering is anders: ,,Grote, commerciële musicals of opera’s ga je nu niet zien bij ons. De programmering wordt iets meer artistiek.” Verschillende voorstellingen zijn twee keer op een dag te zien, om zo toch nog een zo groot mogelijk publiek te kunnen bereiken.

Last minute

Ook al is er dit jaar geen dikke programmabrochure, er komt wel een programma op papier. ,,We hebben ervoor gekozen om toch ook nog een kleine offline uiting te maken in de vorm van een soort programmakrant. We willen dat nog niet volledig afschaffen, maar ondertussen willen we onze gasten er wel aan laten wennen dat we vaker momenten zullen hebben waarop we voorstellingen aankondigen. En we verwachten veel meer last minute-verkoop. En als mensen op de hoogte willen zijn en als eerste kaarten willen kunnen kopen, raden we ze aan om zich aan te melden voor onze nieuwsbrief. Dat soort online kanalen gaat belangrijker worden.”



Ruim 250 voorstellingen staan er tot en met december op het najaarsprogramma van het Parktheater. Te zien zijn onder meer Martijn Koning, Guido Weijers, Sven Ratzke, Veldhuis & Kemper, het Eindhovense Tigre Blanco, de Ashton Brothers, toneelvoorstellingen van Toneelgroep Maastricht, Het Nationale Theater en Nasrdin Dchar, en dans van Introdans en NDT.