Partij voor de Dieren doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen in Eindhoven

Het is voor het eerst dat de landelijke partij een gooi doet naar zetels in de Eindhovense gemeenteraad. Zij gaat dat ook proberen te bewerkstelligen in Den Bosch en Tilburg. De dierenpartij is momenteel in zeventien gemeenten in Nederland in de lokale politiek vertegenwoordigd. Bij de aanstaande verkiezingen wil de partij proberen om in dertig plaatsen een of meerdere zetels te veroveren. De partij heeft in Brabant vooralsnog alleen twee zetels in Provinciale Staten.