Partij voor de Dieren roept op vleermuizen en zwaluwen niet te vergeten bij renovatie Catharinakerk

Zorgen over klimaatdoe­len nu Eindhovens verkeers­plan op zich laat wachten

EINDHOVEN - Hoe verplaatsen we ons in 2050 door de stad? Eindhoven hoopt daar eind 2023 antwoord op te hebben. Veel te laat, vinden onder andere GroenLinks en de Partij voor de Dieren. ,,Dit betekent dat we de klimaatdoelstellingen van 2025 dus niet halen”, zegt raadslid Jonas Roothans (PvdD).

4 november