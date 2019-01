Partij voor de Dieren stunt met verkiezingsvarken voor station Eindhoven

Eindhoven­se Stéphane zet belangrij­ke stap in Formule 1 voor vrouwen

17:30 Eindhoven - Stéphane Kox uit Eindhoven is nog steeds in de race voor een stoeltje in de nieuwe raceklasse W-Series. De 25-jarige Eindhovense maakte de afgelopen dagen indruk in Oostenrijk bij selectiedagen voor wat ook wel de ‘Formule 1 voor vrouwen’ wordt genoemd. Ze hoort bij de beste 28 van de in totaal 54 deelneemsters.