Partijen lijnrecht tegenover elkaar in kort geding over sluiting van horecazaken in Eindhoven

Boa's in de regio pakken horeca minder streng aan dan in Eindhoven: 'Gaat om menselijke maat’

26 juli EINDHOVEN - Horecaondernemers in de regio prezen zichzelf de laatste dagen bijna gelukkig met de boa’s in hun gemeenten. Met verbazing volgden ze de gang van zaken in Eindhoven, waar twee cafés op slot moesten. ,,Alles gaat hier in goed overleg.”