'Partijvoorzitter D66 wilde dat Schreurs zich terugtrok uit Eindhovense politiek'

Eindhoven De landelijke D66-partijvoorzitter Letty Demmers heeft de Eindhovense lijsttrekker Mary-Ann Schreurs onder druk gezet om zich direct na de verkiezingen terug te trekken. Dat zegt oud-raadslid Barbara van Benthem Jutting. Schreurs bevestigt het desgevraagd.

,,In december vorig jaar is er een gesprek geweest tussen Letty Demmers, Mary-Ann Schreurs en de toenmalige vice-voorzitter van D66 in Eindhoven, Gerwin van der Kruijs", aldus Van Benthem Jutting. Inzet van het gesprek was volgens haar dat Mary-Ann Schreurs na de verkiezingen niet terug zou komen als wethouder of als lid van de raadsfractie. ,,Dat vind ik niet ethisch."

Is het niet logisch dat de partij niet voor de zesde keer achtereen dezelfde lijsttrekker wilde? ,,Dat kan, maar dan hadden ze daar eind 2016 over moet beginnen, vóór de lijsttrekkersverkiezing in juni 2017", vindt Van Benthem. ,,En je kan al helemaal niet vragen of iemand direct na de raadsverkiezingen opstapt."

Schreurs, nu raadslid en demissionair wethouder, bevestigt de gang van zaken. Voorzitter Mark van Glabbeek van D66 Eindhoven wil niet ingaan op vragen. Demmers laat via hem weten dat zij ook geen commentaar geeft.

,,Het stoken en lekken, en het beschadigen van mensen is mij in het verkeerde keelgat geschoten", aldus Van Benthem Jutting. Ze zegt haar lidmaatschap van D66 op. Dat geldt ook voor haar man Fred Dijsselbloem. Van Benthem Jutting was vanaf 2010 fractiemedewerker van D66 en de afgelopen vier jaar raadslid. Dijsselbloem was eerder 12 jaar raadslid voor de partij.