Partysalon in Eindhoven vecht dwangsom voor geluidsoverlast aan

EINDHOVEN - Na een paar waarschuwingen na klachten van omwonenden over geluidsoverlast heeft de gemeente Eindhoven de uitbater van Partysalon een dwangsom opgelegd. Vrijdag werd die aangevochten bij de bestuursrechter in Den Bosch.

De exploitant van Partysalon aan de Leenderweg in Eindhoven doet serieus zijn best om geluidsoverlast te voorkomen. De klachten komen van één bewoner uit de achterliggende Azaleastraat en hoezo weet de gemeente waar de muziek vandaan komt als de ambtenaar niet eens binnen is geweest? Mr. Adansar voerde bij de bestuursrechter het woord namens exploitant Bülent Yergök, die zelf niet aanwezig was.

De jurist van de gemeente voerde aan dat meerdere objectieve metingen van de omgevingsdienst aantoonden dat de geluidsnormen waren overschreden en dat de opgelegde dwangsom van 3500 euro per overtreding (met een maximum van 21.000 euro) terecht was. En dat het toch echt de verantwoordelijkheid van Yergök was om te controleren of de aangebrachte geluidsbegrenzer op de versterker werkte. En dat er soms ook livemuziek werd gemaakt.

Het pand stond vroeger bekend als Musis Sacrum en was een vertrouwd adres voor bruiloften, partijen en wijkbijeenkomsten. Volgens Adansar is sinds de start van Partysalon in april 2016 al gevelisolatie aangebracht, waarna volgens haar de directe buren niet meer geklaagd hebben. ,,Weet u, er wonen ook studenten in de buurt en er is weleens een tuinfeest. Maar blijkbaar heeft Partysalon nu een slechte naam en wordt alle overlast daar aan toegeschreven.”