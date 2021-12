Pas 15 jaar en wekelijks betaalde seks: schokkend landelijk onderzoek naar jongens in de prostitutie

PSV moet Oppegard nog even missen, maar houdt alle vertrouwen dat hij in de toekomst van grotere waarde wordt

Bij PSV wordt in de toekomst veel verwacht van linksback Fredrik Oppegard (19), maar de talentvolle Noor komt voorlopig nog niet in actie. Sinds september kampt hij al met een blessure die hem van de velden in de Keuken Kampioen Divisie houdt. Oppegard speelde vorige maand nog wel een keer mee in een oefenwedstrijd tussen PSV en Jong PSV, maar kreeg daarna een terugslag.

16:29