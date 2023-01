‘Pas als het zeker is durf ik opgelucht adem te halen', Rijkssteun bij blokverwarming maakt nog geen einde aan stress flatbewoners

Organisa­tor ‘foutenfes­ti­val’ Alaparada moet uit eigen zak gedupeerd beveili­gings­be­drijf betalen

BEST – Een organisator van ‘foutenfestival’ Alaparada in Best moet uit eigen zak alsnog een gedupeerd bedrijf betalen. Volgens de rechter ondertekende hij contracten op het moment dat al duidelijk was dat later niet betaald zou kunnen worden.

18 januari