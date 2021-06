Pas volgend jaar duidelijkheid over eigendom Steentjeskerk in Eindhoven; onderzoek naar vochtproblemen

Geslaagd! Anouk (18) is klaar voor cocktails en Delft

10 juni EINDHOVEN - De familievloek is doorbroken: haar broers en zus deden een jaar langer over het Van Maerlantlyceum in Eindhoven, maar Anouk van Noorden (18) heeft geen tijd verspild. De vlag kan uit: donderdag hoorde de scholiere dat ze geslaagd is.