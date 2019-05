Passagier onwel: Ryanair vlucht maakt tussenlanding in Eindhoven

PSV wil Pereiro wel transfere­ren, maar is afhanke­lijk van de luimen van Paco Casal

8:25 PSV staat komende zomer open voor een transfer van Gastón Pereiro en er is ook interesse, maar het blijft afwachten waar het schip strandt. Het contract van de 23-jarige Uruguayaan loopt over dertien maanden af en het is voor betrokkenen niet duidelijk welke kant zaakwaarnemer Paco Casal nu eigenlijk op wil met Pereiro. Achter de schermen heeft hij in het zakelijke kamp rond de PSV'er nog altijd het laatste woord.