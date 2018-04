Passantenonderzoek in zaak rond vermoorde Toon Sweegers uit Eindhoven

EINDHOVEN - In de zaak rond de in Eindhoven vermoorde Toon Sweegers heeft de politie woensdagavond tussen 22.00 en 0.00 uur een passantenonderzoek gehouden op Den Bult.

Agenten stonden bij verschillende uitvalswegen van het hofje in de Eindhovense wijk Strijp. Mensen werd gevraagd of hen iets was opgevallen in het kader van de moordzaak rond Toon Sweegers.

Het moment van het passantenonderzoek was niet toevallig. Het was exact een week na de moord en ook nog eens rond het tijdstip dat Sweegers vermoedelijk is doodgeschoten. Daardoor is de kans groot dat de politie voorbijgangers spreekt die een week eerder de plek ook passeerden. Denk aan mensen die op een vast tijdstip in de week werken, sporten of een hobby beoefenen.

De politie laat weten dat het passantenonderzoek 'mogelijk' interessante informatie op heeft geleverd. De bruikbaarheid van de informatie wordt onderzocht. De politie laat weten hier inhoudelijk niet verder op in te willen gaan.

Doodgeschoten

Sweegers werd donderdag 12 april 's ochtends dood in zijn auto gevonden die aan Den Bult stond, in het Eindhovense stadsdeel Strijp. De 51-jarige autohandelaar was doodgeschoten.

Buurtbewoners hoorden woensdagavond lawaai in de straat en denken achteraf dat dat schoten zijn geweest. De politie heeft nog niet kunnen vaststellen of dat inderdaad het moment was waarop Sweegers - een bekende van de politie - werd geliquideerd. Of het lawaai dat buurtbewoners de avond net voor middernacht hoorden schoten waren, is nog onbekend.

Het is alleen duidelijk dat Sweegers zijn klassieke Mercedes aan het begin van de avond aan Den Bult voor de deur van zijn vriendin parkeerde. De politie hoopt op getuigen die weten wat de Eindhovenaar de uren voor zijn dood deed en of hij mogelijk door andere auto's is gevolgd.