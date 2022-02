Passantenteller wint het van debat over corona, politici zijn het vooral erg ‘eens met elkaar’

EINDHOVEN - Minder dan de helft van alle kiesgerechtigden Eindhovenaren ging in 2018 naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Of de politieke partijen komende 16 maart meer mensen weten te verleiden is nog maar de vraag. Er mag wel wat meer peper in het debat.

De aandacht van de verslaggever dwaalde donderdag geregeld af naar de passantenteller bij de Kruisstraattunnel. Waar je als bezoeker van het café van het Centrum voor de Kunsten (CKE) perfect zicht op hebt en bij aanvang van het debat waren die dag al 3371 fietsers gepasseerd. In het CKE ging het in een debat tussen politici over de gevolgen van corona. Voor jongeren, ondernemers en eigenlijk de hele maatschappij.

Lees ook PREMIUM Nog geen echte confrontaties bij het eerste verkiezingsdebat in Eindhoven

Impact coronacrisis

Dat de passantenteller ondertussen een spannender vermaak bood, zegt alles over de inhoud van het debat dat beter de we-zijn-het-allemaal-met-elkaar-eens-show had kunnen heten. Mede-organisator Studio040 probeerde het nog met een aftrap door Aäron Schafrat. Die vertelde over de impact die de coronacrisis op hem als jongere heeft gehad. ,,We werden het minst hard geraakt door de ziekte maar wel door de beperkingen. In het hele beleid is de politiek ons vergeten", zo vertelde Schafrat. ,,Uiteindelijk belandde ik in een depressie en ik was zeker niet de enige.”

Maar ja, jongeren die betere kansen verdienen, ook in coronatijd. Daar kan eigenlijk niemand het mee oneens zijn. Dat bleek donderdag ook toen de sprekers van de verschillende partijen over elkaar heen buitelden met uitspraken over het belang van jongerenwerkers, gelijke kansen en goede voorzieningen voor jongeren. De passantenteller stond inmiddels op 3575.

Betaalbare woningen

En zo kabbelde het debat voort. Over betaalbare woningen en een betere jeugdzorg. Of over aandacht voor eenzaamheid en het belang van cultuur.

Het maakt de zorgen van de politici niet per se minder oprecht. Want die zorgen zijn er echt wel. Bijvoorbeeld over de ondernemers in de stad. ,,Die als ze de coronacrisis overleefd hebben, nu aan de slag mogen om de enorme berg opgebouwde schulden weg te gaan werken”, zo stelde Rudy Reker van LPF.

Steun voor ondernemers

Het resulteerde weer in eensgezindheid. Ook over dat de gemeente een rol heeft om ondernemers daar ook de komende jaren bij te ondersteunen. ,,Door zelf opdrachten onder te brengen bij lokale ondernemers”, aldus Ruud van Acquoij (50Plus). ,,Of door wat minder streng te handhaven op coronamaatregelen”, aldus Mostafa Abbou van Denk.

Op wie ze moeten stemmen? De volger van het debat zal er niet veel wijzer van zijn geworden. Wie dat niet gelooft, kan het zondag zelf bekijken. Om 17.00 uur op Studio040. En de passantenteller, die stond op 4259.