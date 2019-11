Passie voor iedere week konijnenhokken schoonmaken in Eindhoven

Het is een bijzondere avond voor de vier jubilarissen van Onze Konijnen Eindhoven. Normaal gesproken gaat alle aandacht toch vooral uit naar hun meegebrachte konijnen. Ook dit weekend zijn drie keurmeesters aanwezig bij de konijnententoonstelling in het Woenselse Wijkcentrum de Werf om ze te toetsen aan de lange lijst met criteria: hoe egaal is hun vacht bijvoorbeeld, wiens ogen glinsteren het mooist en welke Vlaamse Reus maakt die naam het meest war. Nu staan ook de fokkers zelf volop in de belangstelling: Tinie Verhoeven (60 jaar), Jac Voets (50 jaar), Wil Maas (40 jaar) en Bernadien (25 jaar) krijgen een onderscheiding opgespeld en worden bedankt voor hun jarenlange inzet.

Passie

Tussen de konijnenhokken in vertellen ze hoe ze hoe die passie ontstond. "Bij mij begon het als mannetje van 6 met een cadeau van mijn vader: een Deilenaar", vertelt Tinie Verhoeven. Zijn vader had zelf Vlaamse reuzen, het ras waar veel fokkers mee beginnen. "Omdat hij altijd gefokt heeft, vind ik het mooi om die traditie voort te zetten." 25 konijnen heeft Verhoeven, waar er plek is voor ruim 40. Maar nu al is hij wekelijks een halve dag kwijt aan zijn schoonmaakrondje.

Bij Bernadien van Venrooij begon het 25 jaar geleden toen ze tijdens een bezoekje aan de kinderboerderij verliefd werd op een angoradwerg, omdat die zo 'fluffy' was. Om deze donzige vacht optimaal uit te laten komen, is Bernadien voor iedere show uren in de weer met borstel en föhn.