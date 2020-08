Pastoor Goris zoekt specifieke bidprentjes: ‘Gooi ze alsjeblieft niet bij het oud papier!’

Pastoor Johan Goris bewaart in zijn persoonlijk archief bidprentjes van alle overledenen waar hij de uitvaart van begeleidde. Nu is hij op zoek naar bidprentjes van de pastoors van de verschillende kerken in Eindhoven van de afgelopen honderdvijftig jaar voor het parochiale archief. Het gaat om pastoors van de zestien kerken waarvan nu nog drie in gebruik.

Veertiende-eeuws

,,Het archief is naar het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven gebracht, waar het is geordend. Een van de oudste documenten was een veertiende-eeuws document”, vertelt Goris. ,,Maar we hebben niet veel informatie over de parochies van het recentere verleden. In de archieven ontbreken onder andere veel bidprentjes.”

Bidprentjes zijn een van oorsprong Katholiek gebruik. In de negentiende eeuw werd het gebruik gangbaar. De prentjes werden vaak in het preekboek bewaard om de nagedachtenis van dierbare overledenen levend te houden.

Spullen opruimen

De oproep van Goris komt niet voor niks in deze tijd. ,,In het begin van de coronatijd moesten veel mensen binnenblijven en zijn ze gaan opruimen. Dit is een goed moment om eens te informeren”, vervolgt Goris. ,,Kinderen die spullen opruimen van hun gestorven ouders hebben misschien niet meer zo’n band met de kerk en gooien alles bij het oud papier. Hier krijgen de prentjes een goede bestemming.”

Goris heeft al prentjes ontvangen. Het oudste bidprentje stamt uit 1828 van Gaspar van Maasack­ers, pastoor in Woensel, aldaar overleden op 19 januari.

Boekjes en foto's

Niet alleen prentjes zijn welkom, ook rouwbrieven, boekjes van uitvaartmissen en fotomateriaal van jubilea en kerk inhuldigingen. In zijn achterhoofd is Goris namelijk al vijf jaar verder aan het denken. De parochie bestaat dan 150 jaar, hij wordt 50 en is 25 jaar priester. Tijd voor een feestje, vindt hij.

Goris wil een boek uitgeven met de 150-jarige geschiedenis van de parochie. Het materiaal dat hij verzamelt, krijgt een plek in het boek. ,,Naast de geschiedenis wil ik ook verhalen van parochianen over pastoors meenemen”, vertelt Goris. ,,In mijn vorige parochie heb ik dat ook gedaan. Ik heb parochianen uitgenodigd en een naam van een pastoor gedropt. Je krijgt dan kostelijke verhalen. Zo blijft, samen met het materiaal, de parochie levend.”

Wie spullen heeft voor pastoor Goris kan mailen naar: jgoris@petrus-ehv.nl of bellen op werkdagen van 09.30 tot 12.00 uur naar: 040-2697561.

