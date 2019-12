Pastor over kerkbezoek: ‘Veel mensen komen voor de sfeer naar de kerstmis’

Pastor Rob Kosterman in Eindhoven heeft wel even tijd om te vertellen, terwijl hij in de weer is in de Catharinakerk. Kosterman pakt tijdelijk zijn vroegere beroep van bloemist weer op. Hij maakt een hangstuk voor een van de pilaren in de kerk. ,,Met een hoop groen, eucalyptus, anjers en meer bloemen. Het moet kleurig worden want de Catharinakerk is vrij donker.”